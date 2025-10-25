Lite tra vicini degenera a Platamona e spuntano roncola e coltello caos all' arrivo della polizia | un arresto

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Platamona per minaccia aggravata e resistenza dopo aver aggredito il vicino con una roncola e un coltello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

lite tra vicini degenera a platamona e spuntano roncola e coltello caos all arrivo della polizia un arresto

© Notizie.virgilio.it - Lite tra vicini degenera a Platamona e spuntano roncola e coltello, caos all'arrivo della polizia: un arresto

Altre letture consigliate

lite vicini degenera platamonaLite condominiale degenera a Lido Tre Archi: 75enne minaccia i vicini con un’arma - Sequestrata una replica di pistola e uno storditore elettrico ... Si legge su lanuovariviera.it

lite vicini degenera platamonaLite condominiale degenera in aggressione nel Napoletano: accoltella la vicina e le chiude l’acqua - Un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato gravemente ... Lo riporta vocedinapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Vicini Degenera Platamona