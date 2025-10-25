Lite tra vicini degenera a Platamona e spuntano roncola e coltello caos all' arrivo della polizia | un arresto
Un uomo è stato arrestato a Platamona per minaccia aggravata e resistenza dopo aver aggredito il vicino con una roncola e un coltello. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
