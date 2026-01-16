Ha smentito tutto Garlasco clamorosa rivelazione di De Rensis in tv

Il caso di Garlasco rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, con nuovi sviluppi e dichiarazioni che riaccendono il dibattito. La recente intervista di De Rensis ha suscitato interesse, smentendo alcune versioni precedenti e offrendo nuovi spunti di riflessione su uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. Questo episodio testimonia come, ancora oggi, il caso continui a essere oggetto di analisi e attenzione.

Il delitto di Garlasco continua a occupare il centro del dibattito pubblico e giudiziario, a distanza di anni da quell’estate che ha segnato una delle pagine più controverse della cronaca italiana. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, resta un caso capace di riemergere ciclicamente con nuovi dettagli, riletture e interrogativi che sembravano ormai archiviati. Ogni elemento, anche il più marginale, viene oggi riconsiderato alla luce di una memoria collettiva che non ha mai davvero smesso di interrogarsi su quanto accaduto. >> “Sarai sempre con me”. Lutto e dolore per Alessandra Celentano: l’addio e subito travolta dall’affetto dal pubblico Nel corso del tempo, l’attenzione si è spostata più volte su figure secondarie e su testimonianze che, all’epoca dei fatti, apparivano consolidate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti Leggi anche: “È questo il segreto”. Garlasco, la rivelazione di De Rensis da Massimo Giletti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco in Tv, Infante annuncia: “Spartiacque importante”. La sigaretta del killer che ribalta le indagini; Stasi era sulla scena del crimine: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco; Garlasco, Sempio sbotta: «Sono il colpevole desiderato. L’ha uccisa Stasi»; Garlasco, l’ipotesi del revenge porn riapre il dibattito sul movente. Garlasco in Tv, la nuova dinamica del delitto ribalta tutto. De Rensis: "Sono imbarazzato, alzo le mani" - Antonio De Rensis ha commentato a Ignoto X giovedì 15 gennaio 2026 la nuova dinamica del delitto di Garlasco realizzata dal consulente dei Poggi ... libero.it

Garlasco in Tv, Infante annuncia: “Spartiacque importante”. La sigaretta del killer che ribalta le indagini - Ore 14 dedica sempre spazio al delitto di Garlasco, lo ha fatto anche martedì 14 gennaio 2026, parlando della nuova consulenza dei Poggi e di quello che può accadere a breve ... libero.it

Garlasco, Sempio sbotta: «Sono il colpevole desiderato. L’ha uccisa Stasi» - Andrea Sempio parla a Verissimo del caso Garlasco: rinvio a giudizio, social, «tifoserie» e la sua verità sull’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it

GARLASCO 2026! La Rivelazione su Marco Poggi Ribalta Tutto! Erano in 4 sulla Scena del Crimine

Cillian Murphy smentisce le voci su Voldemort! L'attore irlandese ha parlato del ruolo di Voldemort nella nuova versione di Harry Potter su HBO e... ha smentito tutto! "No, non ne so nulla", ha dichiarato Murphy nel podcast Happy Sad Confused. Non solo, ha a facebook

Tolleranza zero della Polizia Locale: smentita rapina in via Piave, controlli a tutto spiano in zona Stazione e presso 'La Città del Cinema' x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.