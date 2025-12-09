È questo il segreto Garlasco la rivelazione di De Rensis da Massimo Giletti

La riapertura del caso Garlasco continua a scuotere gli equilibri investigativi e mediatici, riportando al centro dell’attenzione uno dei delitti più controversi degli ultimi vent’anni. Nei giorni in cui la procura di Pavia ha rimesso mano a documenti, tabulati e vecchie piste mai del tutto chiarite, il clima attorno al fascicolo si è fatto nuovamente incandescente. Gli inquirenti stanno riesaminando atti e testimonianze alla luce di nuovi elementi tecnici, mentre cresce l’attesa per capire se la revisione dell’impianto accusatorio potrà aprire scenari inattesi sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it