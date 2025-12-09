È questo il segreto | Garlasco la rivelazione choc di De Rensis a Giletti
La riapertura del caso Garlasco sta letteralmente infiammando il dibattito, riportando sotto i riflettori uno dei delitti più discussi e controversi degli ultimi vent’anni. Proprio in questi giorni, la procura di Pavia ha ripreso in mano documenti, tabulati e vecchie piste che non erano mai state del tutto chiarite, e il clima attorno al fascicolo è tornato incandescente. Gli inquirenti stanno riesaminando ogni atto e testimonianza, cercando nuovi elementi tecnici, mentre l’attesa cresce per capire se questa revisione potrà finalmente svelare scenari inattesi sulla tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, la consulenza del generale Garofano con il documento segreto con le accuse a Sempio: è caccia alla talpa
Una nuova verità su Garlasco? Il racconto segreto che promette di sconvolgere l'inchiesta
Caso Garlasco, Sempio: “Nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rilevare”
Andrea #Sempio, il rebus del movente. Dal "segreto indicibile" alle avances fino al Dna #Garlasco #ChiaraPoggi
Indagini #Garlasco, il possibile movente di #Sempio. "Sospetti e segreti", i tasselli che mancano
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
