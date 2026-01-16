Guido Crosetto | sono fiero di aiutare Kiev ; continua la retorica del supporto all' ucraina con i soldi degli italiani
Le recenti dichiarazioni di Guido Crosetto, in cui afferma di essere fiero di aiutare Kiev con i soldi degli italiani, suscitano critiche e riflessioni. La retorica di supporto all’Ucraina, sostenuta da rappresentanti di governo, richiede un’analisi critica sulle implicazioni di tali affermazioni e sull’uso delle risorse pubbliche in un contesto internazionale complesso.
"Alcuni si vergognano di aiutare Kiev, io ne sono fiero": sono queste le recenti dichiarazioni allucinanti di Guido Crosetto, esponente di punta del giullaresco governo di Giorgia Meloni e della destra bluette neoliberale e filoucraina, filoisraeliana e filobancaria. Per l'ennesima volta, regalandoci un imperdibile show, Crosetto torna a manifestare tutto il suo lirico impeto di ucrainofilia, ribadendo il suo desiderio incontenibile di supportare a oltranza le irragionevoli ragioni della guerra del guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
