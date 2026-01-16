Guasto in metro chiuso un tratto della M1 | i bus sostitutivi

Questa mattina, venerdì 16 gennaio, si è verificato un guasto sulla linea M1 della metropolitana, che ha causato la sospensione del servizio tra Sesto Marelli e Sesto Fs. Per garantire la mobilità degli utenti, sono stati istituiti servizi di autobus sostitutivi lungo il tratto interessato. La circolazione della metropolitana è al momento ripresa, ma si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare gli spostamenti.

Guasto sulla metro M1 nella mattina di venerdì 16 gennaio. La circolazione è stata sospesa tra Sesto Marelli e Sesto Fs a causa di un incoveniente tecnico. Lo fa sapere Atm. Tutti i treni della M1 fanno capolinea a Sesto Marelli. Intanto, la M3 chiusa per un tentativo di suicidio ha ripreso regolarmente le corse. Verso Marelli: i bus fermano in piazza 4 Novembre prima di via Roma, insieme alla linea 708Verso Sesto FS: i bus fermano in piazza 4 Novembre prima di via Gramsci, insieme alle linee 700, 701, 708 e 713. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Metro C, chiuse le fermate Mirti e Gardenie per guasto tecnico: bus sostitutivi fra Malatesta e Centocelle Leggi anche: Travolto da un treno della metro: chiuso un pezzo di M1 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Guasto in metro, chiuso un tratto della M1: i bus sostitutivi - La circolazione è stata sospesa tra Sesto Marelli e Sesto Fs a causa di un incoveniente tecnico. milanotoday.it

