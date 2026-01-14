Metro C chiuse le fermate Mirti e Gardenie per guasto tecnico | bus sostitutivi fra Malatesta e Centocelle

A causa di un guasto tecnico, le fermate Mirti e Gardenie della Metro C di Roma sono temporaneamente chiuse. Per i passeggeri si sono attivati servizi sostitutivi tra le stazioni di Malatesta e Centocelle, garantendo la mobilità lungo il percorso interessato. La situazione sarà aggiornata non appena si procederà con le riparazioni e la riapertura delle fermate.

A causa di un guasto tecnico sono state chiuse le fermate Mirti e Gardenie della Metro C di Roma. Bus sostitutivi sul tratto Malatesta-Centocelle.

Poco dopo le 8 di mercoledì 14 gennaio, un problema tecnico ha mandato in tilt il servizio: i treni sono stati sostituiti da bus nella tratta

