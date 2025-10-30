Travolto da un treno della metro | chiuso un pezzo di M1

Una persona è stata travolta da un treno della Metropolitana M1 (la “Rossa”) nella stazione di Precotto nella mattinata di giovedì 30 ottobre. Sono in corso le operazioni di soccorso, per il momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.Atm ha fatto sapere che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

