In vista della partita di domani alle 18:00 tra Sassuolo e Napoli, l’allenatore Fabio Grosso ha evidenziato le recenti difficoltà del Napoli nel raccogliere risultati proporzionati alle prestazioni. La sfida rappresenta un’opportunità importante per entrambe le squadre di mettere in campo le proprie qualità e affrontare un avversario di livello. Grosso ha sottolineato l’importanza di prepararsi con attenzione per affrontare una gara che si preannuncia equilibrata.

In conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha presentato così il match di domani contro il Napoli, in programma alle 18:00. Le parole di Grosso. Sta per chiudersi il trittico di ferro con Juve, Roma e Napoli. Cosa ha detto finora? Che tipo di sfida sarà al Maradona? «Noi ci prepariamo per affrontare la nostra partita secondo il nostro stile, poi durante il match ci sono gli avversari che creano molte situazioni. Anche in passato siamo stati in grado di reggere. In queste gare devi essere bravo a fare la prestazione, ma a volte non basta. Arriviamo da due sfide complesse e differenti; nella seconda siamo riusciti a fare cose molto belle, peccato non averle portate fino in fondo, ma ci servirà per accrescere la nostra esperienza». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Grosso: «Nelle ultime partite il Napoli non ha raccolto quanto avrebbe meritato. Sarà un bel test per noi»

