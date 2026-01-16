Grosso incendio alle porte di Monza | a fuoco un palazzo

Un incendio di notevoli proporzioni si è verificato nel pomeriggio del 16 gennaio a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza. Le fiamme hanno interessato un edificio residenziale, richiamando l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha causato l’evacuazione dell’edificio e ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incendio e garantire la sicurezza dell’area.

Come riporta MilanoToday, le fiamme sono divampate all'interno di un condominio di 7 piani di proprietà comunale. Dalle prime ricostruzioni sembra che sarebbero partite da un appartamento al primo piano. L'incendio è tuttora in corso e sul posto, nel tentativo di sedarlo, stanno intervenendo i vigili del fuoco con cinque squadre - tra cui un carro soccorso - insieme ad ambulanze e automediche dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per prestare soccorso ad eventuali feriti.

