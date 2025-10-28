Grosso incendio nel Milanese | a fuoco un capannone

Grosso incendio a Settimo Milanese (Milano). Le fiamme, a partire dalla serata di lunedì 27 ottobre, hanno avvolto un capannone in via Giovanni Keplero. Incendio a Settimo MilaneseLa telefonata con la richiesta di soccorso è scattata intorno alle 21.30 e in un deposito di circa 2mila metri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

