Grok altri problemi per Musk | l’ex compagna gli fa causa

Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato per X, continua a suscitare discussioni, questa volta coinvolgendo anche Elon Musk. L’ex compagna dell’imprenditore ha intentato una causa, aggiungendo ulteriori complicazioni alla vicenda. La situazione pone l’attenzione sulle sfide e le criticità legate all’utilizzo di tecnologie avanzate nel contesto delle piattaforme digitali e delle relative responsabilità.

Continuano le polemiche sul funzionamento di Grok, il chatbot di intelligenza artificiale a servizio di X. Stavolta a scagliarsi contro lo strumento è stata Ashley St Clair. La donna, influencer da un milione di follower sul popolare social, è anche la madre di uno dei figli di Elon Musk. Nelle scorse ore ha spiegato di aver depositato una causa contro la società di AI del miliardario al tribunale dello Stato di New York. L’accusa contro Grok è di aver generato immagini sessuali che la ritraggono, senza il suo consenso. E tra questi «numerosi deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti» ce ne sarebbero anche alcuni di lei a 14 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

