La madre di uno dei figli di Musk fa causa a xAi | Grok ha creato false immagini sessuali con mie foto

Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha intentato una causa contro xAi, accusando Grok di aver creato immagini sessuali false utilizzando le sue foto. La vicenda evidenzia le criticità legate all'uso dell'intelligenza artificiale e alla tutela dell'immagine personale in un contesto digitale sempre più complesso.

Ashley St Clair, 27enne influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa alla società di intelligenza artificiale del miliardario. Accusa il chatbot Grok di aver creato immagini sessuali false che la ritraggono senza il suo consenso. Nella causa, depositata presso un tribunale dello Stato di New York, St Clair sostiene che Grok di xAI abbia creato, all’inizio di questo mese, un’immagine generata o alterata dall’IA che la ritraeva in bikini. St Clair afferma di aver chiesto a xAI di non produrre ulteriori immagini di questo tipo ma che, nonostante ciò, “innumerevoli contenuti deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti di St Clair sono stati prodotti e diffusi pubblicamente da Grok”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La madre di uno dei figli di Musk fa causa a xAi: “Grok ha creato false immagini sessuali con mie foto” Leggi anche: Anche la madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa al suo Grok: «Foto di me a 14 anni spogliata senza consenso» Leggi anche: Guai in famiglia per Musk, la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok: "Spogliata senza consenso" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Musk chiede custodia esclusiva del figlio dopo svolta pro-trans della madre; Grok spoglia la madre di un figlio di Musk: lei fa causa a X; Musk vuole la custodia del figlio Romulus: rottura con la madre dopo la svolta pro-trans; Chiederò la custodia esclusiva di mio figlio dopo le dichiarazioni di sua madre a difesa della comunità transgender: così Elon Musk su X. Spogliata dall'AI senza consenso: la madre di un figlio di Elon Musk fa causa a xAI - Clair, madre di uno dei tanti figli di Elon Musk, ha avviato un’azione legale contro xAI, accusando la società di aver consentito al proprio chatbot di generare immagini deepfake che la rit ... hdblog.it

Create da Grok La madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa a xAI per le sue immagini osé false - Ashley St Clair, influencer e madre di uno dei figli di Elon Musk, ha fatto causa alla società di intelligenza artificiale del miliardario, accusando il chatbot Grok di aver creato immagini sessuali f ... bluewin.ch

Anche la madre di uno dei figli di Elon Musk fa causa al suo Grok: «Foto di me a 14 anni spogliata senza consenso» - Clair accusa l'azienda del suo ex per aver generato e diffuso «numerosi deepfake sessualmente abusivi, intimi e degradanti» che la riguardano L'articolo Anche la madre di uno d ... msn.com

