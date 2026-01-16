Groenlandia Trump | Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa

L'ex presidente Donald Trump ha annunciato la possibilità di imporre dazi ai Paesi considerati ostili al Piano degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Questa proposta si inserisce nel contesto delle tensioni diplomatiche e delle strategie commerciali adottate dall'amministrazione, che mira a rafforzare gli interessi americani nella regione. La questione evidenzia le dinamiche geopolitiche legate alla gestione di risorse e alle relazioni internazionali in un’area di crescente importanza strategica.

Dazi americani contro i Paesi ostili a Trump sulla Groenlandia, da tempo nel mirino del tycoon e del mondo Maga. E’ la minaccia del presidente americano per indurre i riottosi a piegarsi alla linea della Casa Bianca. “Potrei imporre dazi doganali ai paesi” ostili al controllo americano della Groenlandia, di cui “abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Trump. Prima di affrontare il nodo artico, Trump stava discutendo della leva tariffaria come strumento di pressione diplomatica. Tra gli esempi, le minacce di dazi al 25% a Francia e Germania, se non avessero aumentato i prezzi dei farmaci da prescrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa” Leggi anche: Trump: potrei imporre dazi sui Paesi non d'accordo sulla Groenlandia Leggi anche: Groenlandia,Trump:sostegno Paesi o dazi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump, potrei imporre dazi sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia; Trump isola il regime | Dazi del 25% per chiunque ha rapporti commerciali con l' Iran. Groenlandia, Trump: «Potrei imporre dazi a chi non sostiene piano Usa». Cremlino: «Per noi è parte del Regno di Danimarca» - Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha affermato che «la Russia, insieme al resto del mondo, osserverà l'evoluzione della situazione inusuale ... ilmessaggero.it

