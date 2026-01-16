La Groenlandia sta attirando l'attenzione internazionale con decisioni politiche e diplomatiche. Recentemente, la Francia ha aperto un consolato a Nuuk, sotto la guida di Macron, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nella regione. Questa mossa si inserisce in un contesto di tensioni e strategie geopolitiche, dove le azioni diplomatiche mirano a influenzare le decisioni di grandi attori come gli Stati Uniti.

di François Asselineau (Presidente dell’UPR, partito per la Frexit) – A causa di restrizioni di bilancio, la Francia ha recentemente chiuso i suoi consolati.?? a St Louis, in Senegal, dove vivono 1400 francesi, costretti ad andare a Dakar per risolvere tutti i loro problemi amministrativi o di stato civile?? ad Asuncion, capitale del Paraguay, dove vivono 900 francesi che ora devono contattare il consolato francese a Buenos Aires, in Argentina, situato a 1.235 km di distanza. Inutile dire che questo povero console francese si crogiolerà in un senso di inutilità e trascorrerà le sue giornate a guardare le mosche che ronzano in giro (è vero che le mosche sono particolarmente numerose e fastidiose in Groenlandia, soprattutto durante i mesi estivi). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Groenlandia, Macron apre un consolato a Nuuk per impressionare Trump

Leggi anche: Groenlandia, Nuuk risponde a Trump: corsa ai cappellini “Make America go away”

Leggi anche: Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump vuole la Groenlandia, ma per l'Ue appartiene al suo popolo. E la Francia apre un consolato; L’Europa prova a farsi vedere in Groenlandia; Francia24: La Francia ostacola gli operatori ferroviari stranieri – Macron vuole “difendere” la Groenlandia – Braccio di ferro su Mercosur – Meteo Parigi e Milano; La Francia lancerà il consolato della Groenlandia come “segnale politico” agli Stati Uniti.

Groenlandia, Macron in visita: "Solidarietà e sostegno dall'Ue" - Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita oggi in Groenlandia per portare un messaggio di "solidarietà e sostegno europeo". tg24.sky.it

Macron ribadisce il sostegno alla Groenlandia durante la visita in vista del vertice del G7 - Nel corso di una conferenza stampa congiunta a Nuuk, i leader di Francia, Danimarca e Groenlandia hanno sottolineato la loro unità e invitato a una cooperazione più profonda Il presidente francese ... it.euronews.com

Macron in Groenlandia, l'isola artica ambita da Trump: un viaggio definito da Parigi «promemoria del sostegno ai principi di sovranità» - (LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Groenlandia per una visita di Stato. video.corriere.it

Perché la Groenlandia è diventata una fissazione per Donald Trump?

Groenlandia, Macron: "Gli europei hanno una responsabilità particolare" - facebook.com facebook

Macron: «Siamo nel raggio dei russi, è necessario riarmarsi. Groenlandia Invieremo altre truppe» x.com