Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile acquisizione della Groenlandia hanno intensificato le tensioni tra Nuuk e Copenaghen. Le ambizioni espansionistiche dell’ex presidente degli Stati Uniti nel territorio artico evidenziano le tensioni geopolitiche e le sfide diplomatiche tra Groenlandia, Danimarca e altri attori internazionali, sottolineando l’importanza strategica di questa regione nel contesto globale.

Le mire espansioniste nell’Artico di Donald Trump – “ci prenderemo la Groenlandia in un modo o nell’altro” – stanno allargando la frattura tra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca Leggi anche: “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”: Nuuk e la Danimarca respingono le mire di Trump Leggi anche: Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Da Wilson, Truman e Eisenhower fino a Trump, il prezzo della Groenlandia; Trump minaccia la Groenlandia, a rischio accordo su dazi tra Usa e Ue; Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca; Trump: 'Non possiamo fare a meno della Groenlandia, ci serve assolutamente'. Groenlandia, minacce di Trump e rapporti con alleati: come funziona la Nato - Le ripetute minacce del presidente Usa Donald Trump di prendere il controllo della Groenlandia, il cui territorio semi- msn.com

Le minacce di Trump sulla Groenlandia aumentano la distanza fra Nuuk e Danimarca - I politici groenlandesi hanno minacciato di voler negoziare e dialogare con l’America senza la presenza del governo danese. ilfoglio.it

Stati Uniti Trump non si ferma: «Ora tocca a Colombia e Groenlandia», poi minaccia Cuba, Messico e India - Colombia, Messico, Cuba, Groenlandia, Iran: è un presidente statunitense Donald Trump che ormai minaccia tutti, alleati e nemici, quello che ha improvvisato per 40 minuti l'ennesimo show da comandante ... bluewin.ch

