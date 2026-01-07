Il 6 gennaio, durante l’ultimo ricevimento delle festività di Capodanno a Copenhagen, i sovrani danesi Mary e Frederik hanno inviato un messaggio sottile riguardo alla Groenlandia, coinvolgendo indirettamente anche l’ex presidente Trump. L’evento, che ha concluso le celebrazioni, ha attirato l’attenzione per le sue implicazioni diplomatiche, evidenziando il ruolo simbolico della monarchia danese nel contesto delle questioni territoriali e geopolitiche della regione.

L’Epifania tutte le feste si porta via. Anche a Copenhagen, dove proprio il 6 gennaio re Frederik e la regina Mary hanno tenuto il loro ultimo ricevimento nell’ambito dei festeggiamenti di Capodanno. È, questo, il ricevimento più impegnativo per i monarchi danesi. Ed è anche quello che prevede, prima della cerimonia, che la coppia royal sfili per Copenhagen a bordo della Carrozza d’Oro. E così è stato, con Mary e Frederik apparsi ieri in forma smagliante mentre attraversavano le vie della città salutando la folla. Frederik, 57 anni, e Mary di Danimarca, 53, al ricevimento del 6 gennaio (foto Getty Images) Un mezzo scelto non a caso: la Carrozza d’Oro è la più prestigiosa della collezione della Casa Reale, rivestita com’è in foglia d’oro 24 carati, con quattro corone dorate sul tetto e con vari stemmi dipinti sulle portiere. 🔗 Leggi su Amica.it

Mary e Frederik di Danimarca hanno approfittato del ricevimento del 6 gennaio per mandare un sottile messaggio a Trump sulla Groenlandia

