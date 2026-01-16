Groenlandia Crosetto | Invio di piccoli contingenti? Una barzelletta
Il governo italiano ha da tempo manifestato interesse per l’Artico, coinvolgendo marina, aeronautica ed esercito. Recentemente, Crosetto ha commentato con tono critico la proposta di inviare piccoli contingenti nella regione, definendola «una barzelletta». La questione evidenzia l’attenzione strategica verso questa area, dove le attività militari e le risorse naturali sono al centro di discussioni e approfondimenti.
L’interesse del governo per l’ Artico «non è recente e coinvolge da tempo marina, aeronautica ed esercito». Lo ha ribadito il ministro Guido Crosetto alla conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a Villa Madama, prendendo tuttavia le distanze dall’ipotesi di inviare contingenti militari in Groenlandia. «Da tempo la Difesa si interessa dell’Artico, con la marina, l’aeronautica, l’esercito. Le esercitazioni non sono iniziate adesso. E che non sono sicuramente 15 soldati mandati in Groenlandia. Mi chiedo a fare cosa? Una gita? 15 italiani, 15 francesi, 15 tedeschi: mi sembra l’inizio di una barzelletta», ha detto il ministro, riferendosi alle decisioni di Svezia, Norvegia, Germania e Francia di rispondere all’appello della Danimarca per la difesa di Nuuk, anche alla luce delle mire di Donald Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it
