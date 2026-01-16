Il Grifone riprende il cammino con determinazione. Dopo l'infortunio, Bellini ha iniziato la riabilitazione e si prepara a tornare in campo. La squadra si è allenata ieri pomeriggio allo stadio

CALCIO Seduta di allenamento ieri pomeriggio allo stadio "Zecchini" per i biancorossi di mister Indiani che domenica, inizio alle 14,30, saranno di scena sul terreno dello stadio ’Brilli Peri’ di Montevarchi nella gara valevole per la terza giornata del girone di ritorno. Dopo la sconfitta di Foligno, Marzierli e compagni sono chiamati a un pronto riscatto: è stata interrotta la lunga serie di risultati positivi che hanno portato il Grosseto ad essere il protagonista incontrastato del girone. E non solo di quello. Contro l’undici rossoblù di mister Marmorini, il gruppo biancorosso non può permettersi ulteriori passi falsi anche perché le dirette inseguitrici (Seravezza e Tau Altopascio) sembrano non commettere passi falsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, rialzarsi subito. Bellini inizia la riabilitazione

Leggi anche: Grifone, operato Bellini: "L’intervento è andato bene"

Leggi anche: Grifone, ora senza Bellini centrocampo da inventare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Grifone, rialzarsi subito. Bellini inizia la riabilitazione; Una sconfitta amara. Grifone, Foligno resta tabù.

Grifone, ora senza Bellini centrocampo da inventare - Il calciatore che ha subito un grave infortunio al ginocchio aspetta la data dell’intervento. lanazione.it

Perché scegliere il MINIRUGBY Rispetto – per i compagni, per gli avversari, per le regole Coraggio – cadere fa parte del gioco, rialzarsi anche Squadra – insieme si è più forti, sempre Inclusione – c'è posto per tutti, nessuno escluso Il rugby facebook