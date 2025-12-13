grifone ora senza bellini centrocampo da inventare

Il Grosseto si prepara alla sfida di domani a Tavarnelle Val di Pesa, affrontando il Grosseto capolista in un match valido per la sedicesima giornata del girone d’andata. La squadra biancorossa conclude oggi la settimana di allenamenti, senza Bellini in centrocampo, in vista di un impegno importante contro la formazione di Bonuccelli, ex tecnico del Grosseto.

Con la consueta rifinitura si conclude stamani la settimana di preparazione dei biancorossi in vista della trasferta che domani, nel match valido per la sedicesima giornata del girone d‘andata, vedrà il Grosseto, capolista indiscusso del girone, impegnato a Tavarnelle Val di Pesa dove affronterà sul terreno dello stadio ’Pianigiani’ la compagine allenata da Bonuccelli, ex tecnico biancorosso. Un appuntamento da non sottovalutare per il gruppo di mister Indiani, contro una squadra che sta attraversando un momento positivo e che punta a un posto nei playoff. Il tecnico di Certaldo dovrà "inventarsi", ma con gli uomini che ha disposizione non dovrebbe essere un grosso problema, un nuovo centrocampo dal momento che oltre a Filippo Bellini dovrà rinunciare anche all’under Andrea Bacciardi ieri assente alla seduta di allenamento perchè febbricitante. Lanazione.it

