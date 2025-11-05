Saronno grave incidente stradale scende l’elicottero giovane in codice rosso

Grave incidente stradale questa sera, poco dopo le 19.30, in via Varese a Saronno. Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto, con due persone ferite: un ragazzo di 19 anni e uno di 20. Saronno, scende l’elicottero per un grave incidente stradale L’impatto, avvenuto in un tratto molto trafficato della strada, ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Saronno, grave incidente stradale, scende l’elicottero, giovane in codice rosso

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sono in diminuzione le code lungo l’autostrada A8 dopo il grave incidente di questa mattina che è costato la vita ad un motociclista - facebook.com Vai su Facebook

Si ribalta a Saronno con l’auto: donna di 33 anni finisce in ospedale - Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata hanno comportato lievi rallentamenti al traffico nella zona, ma la circolazione è tornata regolare nel giro di poco tempo ... Secondo varesenews.it

Incidente Martinez, il portiere è sconvolto da quanto successo. La decisione dell’Inter e quando lo spagnolo ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile - Il portiere è seguito da vicino da una psicologa per superare il trauma Doveva essere una normale mattinata di allenamento a ... Da calcionews24.com

Josep Martinez indagato per omicidio stradale, l’ipotesi del caso fortuito - Josep Martinez indagato per omicidio stradale dopo un incidente a Fenegrò: morto un 81enne in carrozzina elettrica. Secondo blogsicilia.it