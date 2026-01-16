GPS personale educativo | ci si inserisce anche con diploma magistrale o triennale L19 Tutti i requisiti

Con l’imminente riapertura delle GPS, è importante conoscere i requisiti aggiornati per l’inserimento, inclusi diploma magistrale e laurea triennale L19. Le graduatorie provinciali e di istituto consentono di candidarsi per le supplenze. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie per aggiornare e presentare correttamente la domanda, assicurando un’adesione conforme alle normative vigenti.

Si avvicina la data di riapertura e aggiornamento delle GPS, graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze. Un appuntamento importante, poiché si tratta delle graduatorie da cui vengono conferite le supplenze, da quelle al 31 agosto e 30 giugno, a quelle temporanee. Importante dunque sia la scelta della provincia, che delle scuole in cui comparire nelle rispettive graduatorie di istituto. La domanda è unica, si presenta online, entro i termini che saranno indicati dal Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso ogni due anni, laurea magistrale specifica e percorsi abilitanti anche per il personale educativo. La richiesta di UIL Scuola RUA

Leggi anche: Specializzazione sostegno conseguita all’estero, come ci si inserisce nelle GPS di prima fascia. Pillole di Question Time

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

GPS graduatorie supplenze docenti 2026/28: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi no; Chi è in prima fascia GPS deve fare anche la domanda per le GaE?; Aggiornamento GAE biennio 2026/27 2027/28: domande dall’8 al 22 gennaio 2026; Guida pratica su come iscriversi alle GPS 2026: procedure e scadenze.

Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per fre… x.com

https://uilscuola.it/convitti-daprile-oltre-il-25-del- personale-educativo-e-precario-lultimo-concorso- - facebook.com facebook