Concorso ogni due anni laurea magistrale specifica e percorsi abilitanti anche per il personale educativo La richiesta di UIL Scuola RUA
Il concorso per il personale educativo si svolge ogni due anni, con un percorso dedicato alle lauree magistrali specifiche e agli abilitanti. La UIL Scuola RUA ha richiesto nel rinnovo del CCNL 2025–2027 un intervento sulla parte giuridica, volto al pieno riconoscimento della figura del personale educativo che opera nei convitti. Questa richiesta mira a rafforzare i diritti e le condizioni di lavoro di questa categoria, fondamentale per il sistema scolastico.
Personale educativo: nel rinnovo del CCNL 2025–2027 il sindacato UIL Scuola RUA proporrà un intervento sulla parte giuridica per il pieno riconoscimento della figura del personale educativo che lavora nei convitti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: D’Aprile e Luongo (UIL Scuola RUA): “Il personale all’estero tra le priorità del prossimo contratto”
Leggi anche: Giornata Internazionale delle persone con disabilità, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “L’inclusione è un diritto, garantiamolo a ogni studente”
In Italia esiste una tassa online anche solo per partecipare ai concorsi pubblici; Ripam, archivi notarili: concorso per 4 dirigenti non generali; Concorso Unico RIPAM Laureati 2026: 1340 Posti per Funzionari ed Elevate Professionalità; Concorsi Pubblici gennaio 2026: oltre 10mila posti per diplomati e laureati.
Concorso RIPAM 2026- 1.340 posti per laureati: come partecipare - Pubblicato il nuovo concorso RIPAM per funzionari ed elevate professionalità: ecco tutti i profili , requisiti, prove d’esame, e la guida passo passo per la domanda su inPA. fiscoetasse.com
CONCORSO NAZIONALE “I COLORI DELLA VITA” “Costruisci la pace… oltre ogni confine”: aperte le iscrizioni per l’edizione 2025/2026 Il concorso nazionale “I Colori della Vita”, nato per mantenere viva la memoria del tragico evento del 31 ottobre 2002 facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.