Concorso ogni due anni laurea magistrale specifica e percorsi abilitanti anche per il personale educativo La richiesta di UIL Scuola RUA

Il concorso per il personale educativo si svolge ogni due anni, con un percorso dedicato alle lauree magistrali specifiche e agli abilitanti. La UIL Scuola RUA ha richiesto nel rinnovo del CCNL 2025–2027 un intervento sulla parte giuridica, volto al pieno riconoscimento della figura del personale educativo che opera nei convitti. Questa richiesta mira a rafforzare i diritti e le condizioni di lavoro di questa categoria, fondamentale per il sistema scolastico.

