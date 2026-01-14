Concorso ogni due anni laurea magistrale specifica e percorsi abilitanti anche per il personale educativo La richiesta di UIL Scuola RUA

Da orizzontescuola.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso per il personale educativo si svolge ogni due anni, con un percorso dedicato alle lauree magistrali specifiche e agli abilitanti. La UIL Scuola RUA ha richiesto nel rinnovo del CCNL 2025–2027 un intervento sulla parte giuridica, volto al pieno riconoscimento della figura del personale educativo che opera nei convitti. Questa richiesta mira a rafforzare i diritti e le condizioni di lavoro di questa categoria, fondamentale per il sistema scolastico.

Personale educativo: nel rinnovo del CCNL 2025–2027 il sindacato UIL Scuola RUA proporrà un intervento sulla parte giuridica per il pieno riconoscimento della figura del personale educativo che lavora nei convitti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: D’Aprile e Luongo (UIL Scuola RUA): “Il personale all’estero tra le priorità del prossimo contratto”

Leggi anche: Giornata Internazionale delle persone con disabilità, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “L’inclusione è un diritto, garantiamolo a ogni studente”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In Italia esiste una tassa online anche solo per partecipare ai concorsi pubblici; Ripam, archivi notarili: concorso per 4 dirigenti non generali; Concorso Unico RIPAM Laureati 2026: 1340 Posti per Funzionari ed Elevate Professionalità; Concorsi Pubblici gennaio 2026: oltre 10mila posti per diplomati e laureati.

concorso ogni due anniConcorso RIPAM 2026- 1.340 posti per laureati: come partecipare - Pubblicato il nuovo concorso RIPAM per funzionari ed elevate professionalità: ecco tutti i profili , requisiti, prove d’esame, e la guida passo passo per la domanda su inPA. fiscoetasse.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.