Gomorra Le Origini presenta Antonio Incalza | il piccolo Fucariello
Gomorra Le Origini introduce Antonio Incalza, il giovane attore che interpreta Fucariello nel nuovo capitolo della serie. Con questa presentazione, si approfondisce il ruolo di Incalza nel racconto ispirato alle opere di Roberto Saviano, offrendo uno sguardo sobrio e accurato sul suo contributo alla narrazione.
Il panorama televisivo italiano accoglie una promessa della recitazione proveniente dalla PM5 Talent sotto la guida di Peppe Mastrocinque. Il giovanissimo Antonio Incalza esordisce ufficialmente nel mondo delle serie TV partecipando a "Gomorra – Le Origini". Questa produzione, composta da sei capitoli, esplora le radici della celebre opera crime targata Sky Original e ispirata ai testi di Roberto Saviano.
