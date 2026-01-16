Gomorra Le Origini presenta Antonio Incalza | il piccolo Fucariello

Gomorra Le Origini introduce Antonio Incalza, il giovane attore che interpreta Fucariello nel nuovo capitolo della serie. Con questa presentazione, si approfondisce il ruolo di Incalza nel racconto ispirato alle opere di Roberto Saviano, offrendo uno sguardo sobrio e accurato sul suo contributo alla narrazione.

. Scopriamo chi è Antonio Incalza, il piccolo attore che presta il volto a Fucariello nel nuovo capitolo televisivo ispirato alle opere di Roberto Saviano. Il panorama televisivo italiano accoglie una promessa della recitazione proveniente dalla PM5 Talent sotto la guida di Peppe Mastrocinque. Il giovanissimo Antonio Incalza esordisce ufficialmente nel mondo delle serie TV partecipando a “Gomorra – Le Origini”. Questa produzione, composta da sei capitoli, esplora le radici della celebre opera crime targata Sky Original e ispirata ai testi di Roberto Saviano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento.

