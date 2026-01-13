Il più giovane protagonista di ‘Gomorra – Le Origini’ | Antonio Incalza racconta il ‘suo’ Fucariello

Antonio Incalza, con i suoi soli 10 anni, si distingue come il più giovane protagonista di ‘Gomorra – Le Origini’. In questa intervista, il giovane attore condivide la sua esperienza e il ruolo nel cast della serie, offrendo uno sguardo autentico e diretto sul set e sulla sua partecipazione a uno dei progetti televisivi più attesi dell’anno.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha solo 10 anni ma è già tra i volti più giovani di una delle serie più attese della stagione. Antonio Incalza, classe 2015, è nel cast di ‘ Gomorra – Le Origini ‘, il prequel Sky Original in sei episodi che racconta le radici dell’epica saga crime tratta dal bestseller di Roberto Saviano. La serie, con la regia e la supervisione di Marco D’Amore, è disponibile dallo scorso 9 gennaio su Sky e in streaming solo su NOW. Nella serie Incalza interpreta il ruolo di Fucariello, un orfanello sempre alla ricerca di qualche guaio e di qualcosa da mettersi nello stomaco. Insieme a Manuele, Lello e Toni, fa parte del gruppo degli inseparabili amici di Pietro, che insieme si ritrovano a vivere le avventure più rocambolesche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

