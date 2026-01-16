Gli studenti-geometri A Gallicano progettano un’area pubblica

Gli studenti-geometri dell’Ic di Gallicano hanno presentato il progetto Gamecat, un’iniziativa che unisce formazione, tecnologia e valorizzazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza urbanistica attraverso un approccio pratico e innovativo, coinvolgendo scuola e territorio. Questa iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni scolastiche e comunità locale, con l’intento di migliorare e valorizzare gli spazi pubblici della zona.

Scuola e territorio si incontrano nel progetto Gamecat. Ieri all'Ic di Gallicano è stato presentato l'iniziativa che unisce didattica, tecnologia e valorizzazione degli spazi pubblici. Il progetto prevede l'affidamento, agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Gallicano, con la guida della docente di tecnologia Serena Pucci, e agli studenti della classe quarta dell'Istituto Cat Geometri di Castelnuovo, guidati dalle docenti Roberta Cossu, Valentina Giorgieri ed Erika Salvatori, la riqualificazione e progettazione, di un'area pubblica, trasformando l'attività didattica in un'esperienza concreta e professionalizzante volta a promuovere la consapevolezza del valore del territorio e dell'ambiente urbano come bene comune.

