Ex mattatoio | gli studenti progettano il nuovo polo multifunzionale con coworking e laboratori

Riminitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un luogo che sta nascendo, che mette al centro i giovani, i loro bisogni e le loro idee. È questa l’anima del progetto che sta interessando l’ex mattatoio di viale Bergamo: l’ambizioso piano di rigenerazione urbana e sociale che trasformerà l’area in un polo multifunzionale dedicato ai giovani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

