Rinnovato il consiglio direttivo dei geometri e geometri laureati di Chieti 2025 2029

Si sono svolte nei giorni 13, 14 e 15 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Chieti, una tornata fondamentale per la vita amministrativa della categoria professionale. La votazione, tenutasi presso la sede del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rinnovato il Consiglio Direttivo dei Geometri e Geometri laureati di Chieti 2025/2029: eletti i nuovi rappresentanti e assegnate le cariche. Leggi qui https://www.ortonanotizie.net/notizie/associazioni/15820/rinnovato-il-consiglio-direttivo-dei-geometri-e-geom - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovato il Consiglio Direttivo della Categoria Impianti Termoidraulici di Confartigianato Imprese Rieti Vai su X

Rinnovato il consiglio direttivo dei geometri e geometri laureati di Chieti 2025/2029 - Si sono svolte nei giorni 13, 14 e 15 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Chieti, una tornata fondamentale per ... Segnala chietitoday.it

Collegio dei geometri: eletto il nuovo direttivo - Si sono tenute nei giorni scorsi le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara. Si legge su lanazione.it