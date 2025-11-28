Rinnovato il consiglio direttivo dei geometri e geometri laureati di Chieti 2025 2029

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte nei giorni 13, 14 e 15 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Chieti, una tornata fondamentale per la vita amministrativa della categoria professionale. La votazione, tenutasi presso la sede del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

