Gli Hollywood Vampires all’Este Music Festival

Gli Hollywood Vampires sono pronti a salire sul palco del Castello Carrarese il 2 settembre nell'ambito dell'Este Music Festival. Per la loro prima partecipazione italiana, questa formazione di alto livello, guidata dall’attore e musicista Johnny Depp, porta sul palco un repertorio ricco di classici del rock internazionale. La terza edizione del festival, organizzata da DuePunti Eventi, promette un’esperienza musicale di qualità in un contesto storico e suggestivo.

Il grande rock internazionale sbarca all'Este Music Festival e per la sua terza edizione, firmata da DuePunti Eventi, porta sul palco del Castello Carrarese, il 2 settembre, nientemeno che gli Hollywood Vampires, la "best bar band in the world" formata dall'attore e musicista Johnny Depp con.

