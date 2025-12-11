Il Volo all' Este music festival 2026

La terza edizione di Este Music Festival si svolgerà nel 2026, ospitando il celebre trio italiano Il Volo. L'evento, che si terrà al Castello Carrarese il 25 luglio alle ore 21, promette un concerto imperdibile per gli appassionati di musica internazionale e di talento italiano.

