Lasciamo stare gli arbitri Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto | Conte attacca ancora l’Inter

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri, appena qualcuno solleva un problema vedete che li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più”. Tra gli argomenti toccati durante lo show di Antonio Conte in conferenza stampa c’è anche quello relativo agli arbitri. L’allenatore del Napoli – in ogni sua conferenza stampa dal post Inter – ha sempre parlato dei direttori di gara, alludendo alle parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta dopo il rigore (ritenuto da Rocchi un “non rigore”) fischiato per fallo su Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lasciamo stare gli arbitri appena qualcuno ha parlato 232 successo di tutto conte attacca ancora l8217inter

© Ilfattoquotidiano.it - “Lasciamo stare gli arbitri. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto”: Conte attacca ancora l’Inter

Altri contenuti sullo stesso argomento

lasciamo stare arbitri appenaConte ricomincia: “Arbitri? Avete visto: appena qualcuno ha parlato…” - "Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Scrive msn.com

Conte feroce: "Voci per ammazzarci, il Napoli dà fastidio. Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..." - Le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte ... Riporta tuttosport.com

Arbitri, Conte punge ancora Marotta: «Appena qualcuno si alza per migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo» - Conte evita confronti arbitri Serie A vs Europa: «Parlarne crea confusione, serve collaborazione seria e rispetto per chi dirige le partite». Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Lasciamo Stare Arbitri Appena