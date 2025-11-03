Lasciamo stare gli arbitri Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto | Conte attacca ancora l’Inter

“Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri, appena qualcuno solleva un problema vedete che li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più”. Tra gli argomenti toccati durante lo show di Antonio Conte in conferenza stampa c’è anche quello relativo agli arbitri. L’allenatore del Napoli – in ogni sua conferenza stampa dal post Inter – ha sempre parlato dei direttori di gara, alludendo alle parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta dopo il rigore (ritenuto da Rocchi un “non rigore”) fischiato per fallo su Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

