Lasciamo stare gli arbitri Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto | Conte attacca ancora l’Inter
“Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri, appena qualcuno solleva un problema vedete che li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più”. Tra gli argomenti toccati durante lo show di Antonio Conte in conferenza stampa c’è anche quello relativo agli arbitri. L’allenatore del Napoli – in ogni sua conferenza stampa dal post Inter – ha sempre parlato dei direttori di gara, alludendo alle parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta dopo il rigore (ritenuto da Rocchi un “non rigore”) fischiato per fallo su Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conte: "Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri, appena qualcuno solleva un problema vedete che li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più. Cerchiamo di stare sereni e di cred - X Vai su X
Serie 3-2 Blu Jays 2*L per Blake Snell Lasciamo stare Blake Snell si l’inizio è stato da incubo 1* lancio Hr di Davis Schneider 3* lancio Hr di Vladimir Guerrero poi ci si è messa pure la scarsa intelligenza di gioco di Teoscar Hernández ma il vero problema è s - facebook.com Vai su Facebook
Conte ricomincia: “Arbitri? Avete visto: appena qualcuno ha parlato…” - "Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Scrive msn.com
Conte feroce: "Voci per ammazzarci, il Napoli dà fastidio. Arbitri? Appena qualcuno ha parlato..." - Le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte ... Riporta tuttosport.com
Arbitri, Conte punge ancora Marotta: «Appena qualcuno si alza per migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo» - Conte evita confronti arbitri Serie A vs Europa: «Parlarne crea confusione, serve collaborazione seria e rispetto per chi dirige le partite». Si legge su ilnapolista.it