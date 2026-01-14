Nonostante il successo di Clair Obscur devono esserci ancora giochi AAA e non solo AA per Josef Fares di Split Fiction
Nonostante il riscontro positivo di Clair Obscur, Expedition 33, Josef Fares di Split Fiction sottolinea la necessità di mantenere una presenza significativa di giochi AAA. La discussione sul ruolo dei titoli di grande budget rispetto ai giochi AA continua a essere centrale nel panorama videoludico, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra innovazione e investimenti tradizionali nel settore.
Il grande successo di Clair Obscur: Expedition 33 ha riacceso il dibattito sul futuro dell’industria videoludica e sul ruolo dei giochi AA rispetto ai tradizionali AAA. In molti vedono nei titoli a medio budget una possibile alternativa sostenibile ai colossi da centinaia di milioni di dollari. Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios e autore di Split Fiction, interviene però per ridimensionare questa lettura, visto che secondo il game designer, il trionfo di Clair Obscur non deve essere interpretato come un cambio di rotta definitivo. L’industria, a suo avviso, ha bisogno di equilibrio e diversità. 🔗 Leggi su Game-experience.it
