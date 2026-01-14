Nonostante il riscontro positivo di Clair Obscur, Expedition 33, Josef Fares di Split Fiction sottolinea la necessità di mantenere una presenza significativa di giochi AAA. La discussione sul ruolo dei titoli di grande budget rispetto ai giochi AA continua a essere centrale nel panorama videoludico, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra innovazione e investimenti tradizionali nel settore.

Il grande successo di Clair Obscur: Expedition 33 ha riacceso il dibattito sul futuro dell’industria videoludica e sul ruolo dei giochi AA rispetto ai tradizionali AAA. In molti vedono nei titoli a medio budget una possibile alternativa sostenibile ai colossi da centinaia di milioni di dollari. Josef Fares, fondatore di Hazelight Studios e autore di Split Fiction, interviene però per ridimensionare questa lettura, visto che secondo il game designer, il trionfo di Clair Obscur non deve essere interpretato come un cambio di rotta definitivo. L’industria, a suo avviso, ha bisogno di equilibrio e diversità. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nonostante il successo di Clair Obscur, devono esserci ancora giochi AAA e non solo AA, per Josef Fares di Split Fiction

Leggi anche: Arc raiders contro clair obscur confronto tra i migliori giochi dellanno

Leggi anche: Dopo Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive non vuole crescere con i prossimi giochi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 parlano del loro prossimo gioco; Nonostante il successo di Clair Obscur, devono esserci ancora giochi AAA e non solo AA, per Josef Fares di Split Fiction; Clair Obscur e Ghost of Yotei dominano le candidature dei DICE Awards 2026; Clair Obscur: Expedition 33 tra i più premiati di sempre. Quasi 300 premi GOTY, supera Baldur’s Gate 3 e punta a The Last of Us Part II.

Nonostante il successo di Clair Obscur, devono esserci ancora giochi AAA e non solo AA, per Josef Fares di Split Fiction - Nonostante il successo di Clair Obscur, devono esserci ancora giochi AAA e non solo AA, per Josef Fares di Split Fiction ... msn.com