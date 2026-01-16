Giovanni Franzoni vince il superG di Wengen
Giovanni Franzoni ha conquistato il superG di Wengen, un risultato che sottolinea il suo talento e la sua crescita nel circuito internazionale. La gara si è svolta sulla storica pista svizzera, dove Franzoni ha dimostrato una buona preparazione tecnica e tattica, portando a casa una vittoria importante per la sua carriera e per lo sci italiano.
Il circo bianco celebra oggi un’impresa destinata a restare impressa nella storia dello sci azzurro. Sulla leggendaria pista di Wengen, Giovanni Franzoni ha firmato un capolavoro tattico e tecnico che ha lasciato gli avversari a inseguire. Scattato per primo dal cancelletto di partenza con il pettorale numero 1, il 24enne gardesano ha pennellato le curve del Super G con una precisione chirurgica, confermando lo stato di grazia già mostrato durante la settimana. La sua prestazione non è stata un colpo di fortuna, ma il naturale coronamento di una progressione impressionante: Franzoni si è infatti imposto dopo aver dominato le due sessioni di prove cronometrate per la libera in programma domani sulla stessa pista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
