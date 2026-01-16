IL TALENTO È DECOLLATO! Giovanni Franzoni illumina nel superG di Wengen e conquista la prima vittoria!

Giovanni Franzoni ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel superG di Wengen. Il 24enne di Manerba del Garda ha dimostrato talento e determinazione, segnando un importante traguardo per l’atleta italiano e aprendo nuove prospettive per il futuro dello sci italiano. Questo risultato rappresenta un passo significativo nella sua carriera e un motivo di orgoglio per lo sport nazionale.

Finalmente Giovanni Franzoni! L’Italia ha trovato un nuovo campione e può sognare in chiave futura. Un capolavoro quello del 24enne di Manerba del Garda nel superG di Wengen, centrando la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Già dalle prove della discesa, Franzoni aveva fatto sognare, vincendole entrambe ed oggi in supergigante è stato superlativo, riportando la bandiera italiana sul gradino più alto del podio a Wengen tredici anni dopo l’ultima volta. Partito con il pettorale numero uno, l’azzurro ha costruito la vittoria prima nella parte alta, uscendo benissimo dalla Kernen-S e poi soprattutto nel tratto finale, quando ha pennellato nelle ultime curve della Lauberhorn. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IL TALENTO È DECOLLATO! Giovanni Franzoni illumina nel superG di Wengen e conquista la prima vittoria! Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Anche Odermatt é dietro, si sogna la vittoria! Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! Vittoria ad un passo! Fuori un Paris dolorante Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. IL TALENTO È DECOLLATO! Giovanni Franzoni illumina nel superG di Wengen e conquista la prima vittoria! - L'Italia ha trovato un nuovo campione e può sognare in chiave futura. oasport.it

La Roma guarda anche alle fasce e tra i nomi monitorati c’è Niccolò Fortini, giovane classe 2006 della Fiorentina. Sul talento della Fiorentina, però, è forte anche l’interesse della Juventus, che ha già avviato i primi contatti e prova ad anticipare la concorren - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.