Giovane morto dopo intervento ospedale condannato a pagare due milioni di risarcimento

Il Tribunale di Catania ha condannato l'Azienda ospedaliera Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei familiari di un giovane di 29 anni deceduto nel 2016 dopo un intervento chirurgico di routine. La decisione si basa su responsabilità legate alla gestione del trattamento e alle conseguenze del procedimento. La vicenda evidenzia le controversie e le responsabilità nel settore sanitario.

Il Tribunale di Catania ha condannato l'Azienda ospedaliera Garibaldi al pagamento di circa 2 milioni di euro in favore dei sei familiari di un giovane di 29 anni deceduto il 28 gennaio 2016, a seguito di un intervento chirurgico di routine. Il paziente era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale. Il giovane lasciò la moglie, di 23 anni, e due bambine, una di 20 mesi e l'altra di 4 mesi, oltre a padre, madre e sorella.

