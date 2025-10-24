Gli recidono un’arteria durante un intervento di bypass morto un 69enne dopo due anni di coma L’equipe medica condannata a pagare un milione

Era entrato in sala operatoria per un intervento di bypass coronarico, ma poi non si e più risvegliato ed è morto dopo due anni. A farne le spese un uomo di 69 anni che si era rivolto alla struttura per un intervento considerato di routine. Dalla vicenda è nato un contenzioso giudiziario, e la dinamica è stata chiarita in aula e nella sentenza civile di primo grado. A causare l’ arresto cardiaco e i danni cerebrali, rimasti anche dopo la rianimazione, sarebbe stato un errore dei medici. Per il tribunale civile di Genova i chirurghi avrebbero prima lesionato un’arteria e poi, non accorgendosi in tempo dell’emorragia, avrebbero ritardato gli interventi necessari a limitare i danni. 🔗 Leggi su Open.online