Giovane ferito alla gola con un coltello condannati un 22enne e il patrigno

A Torre dell’Orso, il 20 giugno 2022, un giovane è stato ferito alla gola durante un'aggressione. Dopo un’indagine, sono state condannate un 22enne e il patrigno coinvolti nell’evento. I motivi dell’episodio rimangono ancora poco chiari. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulla gestione di situazioni di conflitto in zona.

LECCE - Sono arrivate le condanne per la violenta aggressione, i cui motivi di fondo sono rimasti oscuri, avvenuta la notte del 20 giugno 2022 a Torre dell'Orso, quando un giovane finì in ospedale con un brutto taglio alla gola e una prognosi di 71 giorni. Il giudice Fabrizio Malagnino ha.

