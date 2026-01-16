Giornata della Memoria | Sansepolcro ricorda la Resistenza civile in Valtiberina

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Sansepolcro organizza un evento pubblico dedicato alla memoria della Resistenza civile in Valtiberina nel 1944. L'iniziativa, intitolata “In Valtiberina nel 1944: storie di resistenza civile”, intende offrire un momento di riflessione e approfondimento storico sul valore della resistenza durante il periodo della Seconda guerra mondiale.

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Sansepolcro promuove un momento pubblico di riflessione e approfondimento storico dal titolo “In Valtiberina nel 1944: storie di resistenza civile”. All’incontro interverranno don Andrea Czortek, storico e vice direttore dell’Archivio Diocesano, e la professoressa Patrizia Fabbroni, in rappresentanza di Museo e Biblioteca della Resistenza di Sansepolcro, che guideranno il pubblico in un percorso di memoria dedicato agli eventi del 1944 e al ruolo della popolazione civile nel contesto della Resistenza in Valtiberina. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle commemorazioni promosse dall’Amministrazione comunale per ribadire l’importanza della memoria storica come strumento di consapevolezza civile e di responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

