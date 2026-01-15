Giornata della Memoria | Sansepolcro ricorda la Resistenza civile in Valtiberina

Il 15 gennaio 2026, Sansepolcro celebra la Giornata della Memoria ricordando la Resistenza civile in Valtiberina. Un’occasione per riflettere sui valori di libertà e democrazia, riconoscendo il ruolo di quanti hanno lottato pacificamente per il rispetto dei diritti umani. La ricorrenza invita alla memoria storica e alla consapevolezza del passato, affinché tali eventi non siano mai dimenticati.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – . In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Sansepolcro promuove un momento pubblico di riflessione e approfondimento storico dal titolo "In Valtiberina nel 1944: storie di resistenza civile". La cerimonia ufficiale si terrà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11.00, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi. All'incontro interverranno Don Andrea Czortek, storico e vice Direttore dell'Archivio Diocesano, e la Professoressa Patrizia Fabbroni, in rappresentanza di Museo e Biblioteca della Resistenza di Sansepolcro, che guideranno il pubblico in un percorso di memoria dedicato agli eventi del 1944 e al ruolo della popolazione civile nel contesto della Resistenza in Valtiberina.

