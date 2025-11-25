Lavoro nero e sicurezza in cantieri e attività commerciali | i controlli dello Ima a Reggio e provincia

Non si fermano i controlli, a Reggio Calabria e provincia, da parte degli ispettori dello Iam -Ispettorato d’area metropolitana- per contrastare efficacemente i casi di lavoro nero, grigio e insicuro.Nella settimana appena trascorsa, infatti, nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro, nel corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Assegno di Inclusione 2026: cosa cambia Aumento dell’assegno (da ~542€ a ~552€ al mese) Stretta sul lavoro nero: chi lavora in nero rischia di perdere subito il sussidio Rinnovi più facili e continui per chi ha diritto Un passo avanti per sostenere chi - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro nero, patente a crediti decurtata immediatamente Vai su X

Operazione dei carabinieri di Monti: riscontrate diverse irregolarità anche in materia di sicurezza - Monti I carabinieri della stazione di Monti, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari e agli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito un controllo in ... Riporta lanuovasardegna.it

In arrivo badge nei cantieri e sanzioni raddoppiate contro il lavoro irregolare - Bilancio positivo in Valle d'Aosta a un anno dall'introduzione della patente a crediti, poche violazioni. Secondo rainews.it

Lavoro nero e norme di sicurezza non rispettate: controlli a tappeto nei cantieri. Quattro attività sospese e multe per 50mila euro - I Carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Trieste hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di controllo ... Riporta msn.com