Controlli nei cantieri | denunciato imprenditore per lavoro in nero e violazioni alla sicurezza

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Castiglione di Sicilia, con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato controlli presso diverse imprese edili locali. L’obiettivo è verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza e contrastare il lavoro in nero. Durante le verifiche, è stato denunciato un imprenditore per violazioni delle norme di sicurezza e irregolarità nel rispetto della legge sul lavoro.

I carabinieri della stazione di Castiglione di Sicilia, supportati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli presso diverse ditte edili del territorio, con l'obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle norme.

