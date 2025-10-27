Svegliarsi con un messaggio diretto da un robot che ti mostra il dito medio non è esattamente il modo migliore per iniziare la giornata. Eppure è quello che è successo a un giornalista di TechCrunch che aveva osato perdere una finestra temporale concordata per inviare domande a Rizzbot, il robot umanoide diventato sensazione virale su TikTok. La risposta è arrivata sotto forma di un’immagine inequivocabile: un dito medio alzato, seguita da un blocco immediato dell’account. Messaggio ricevuto, forte e chiaro. Non si tratta di un malfunzionamento o di un bug nel sistema. È esattamente quello che Rizzbot voleva comunicare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Conoscevi questo influencer di TikTok con un milione di follower? È un robot controllato dall’intelligenza artificiale