L’incredibile storia di Alex Warren | vive con un proiettile conficcato nel polmone è stato un senzatetto e oggi è una delle persone più famose del mondo 12 milioni di ascolti su Spotify 20 milioni di follower su Tiktok
Filologia: “Insieme di discipline intese alla ricostruzione di documenti letterari e alla loro corretta interpretazione e comprensione”. La Treccani dice così e viene abbastanza immediato pensare che, oggi, fare filologia sia una pratica un po’ troppo consumata per essere attuale. La risposta, scontata, è che di filologia se ne fa ancora. Solo che bisogna adattarla. Usiamo i social, per farlo. E magari anche le canzoni. Perché un conto è conoscere, avere sentito. Uno è capire. E Alex Warren adesso si conosce e viene sentito. Ma capirlo è tutta un’altra cosa. Sia chiaro: nessuno qui vuole arrogarsi quel merito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
