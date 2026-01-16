Geolier pubblica Tutto è possibile | il nuovo album è fuori

Geolier pubblica il suo nuovo album, “Tutto è possibile”. Si tratta del quarto lavoro in studio dell’artista, arricchito da collaborazioni internazionali. L’uscita coincide con l’annuncio di un tour negli stadi previsto per il 2026. Un percorso musicale che conferma la crescita e la presenza di Geolier nel panorama musicale italiano e internazionale.

Geolier torna con “Tutto è possibile”, il quarto album con ospiti internazionali e un tour negli stadi nel 2026. Un progetto che ridefinisce la sua crescita. Geolier inaugura una nuova fase della sua carriera con Tutto è possibile, il quarto album in studio disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Dopo il successo dei singoli “081”, “Fotografia” e “Phantom” – quest’ultimo realizzato insieme a 50 Cent – il rapper napoletano firma un progetto che amplia ancora una volta i confini della sua musica e del suo racconto artistico. Il disco nasce da un episodio inatteso: la scoperta di un brano inedito di Pino Daniele contenente la frase “tutto è possibile”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Geolier pubblica “Tutto è possibile”: il nuovo album è fuori Leggi anche: Geolier annuncia «Tutto è possibile», il suo nuovo attesissimo album Leggi anche: Geolier annuncia il nuovo album Tutto è possibile, la copertina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Recensione: GEOLIER – “Tutto è possibile” - Il nuovo progetto di Geolier è un viaggio tra ambizione sfacciata e malinconia lucida, dove la voce di Pino Daniele emerge come guida spirituale. newsic.it

“Tutto è possibile” di Geolier, il nuovo album - Dal 16 gennaio 2026, l'atteso disco dell'artista con grandi collaborazioni e sonorità ricche di fascino ... sorrisi.com

Geolier, video social con il figlio di Pino Daniele per "Tutto è possibile" - Geolier e il figlio di Pino Daniele, Alessandro, sono insieme in un video pubblicato nelle storie social del rapper partenopeo, nel quale raccontano come è nato il brano che ha dato il titolo al nuovo ... ansa.it

Geolier - PHANTOM feat. 50 Cent (Official Video)

50 Cent pubblica uno screen contenente «L'AMORE NON MI BASTA» di Emma e la sua nuova canzone con Geolier. x.com

“PHANTOM” DI GEOLIER FEAT. 50 CENT Geolier pubblica Phantom feat. 50 Cent, fuori il 1° gennaio 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il brano rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso dell’artista napoletano e si inserisce c - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.