Geolier annuncia Tutto è possibile il suo nuovo attesissimo album
Il 2026 si aprirà con la pubblicazione di uno degli album più attesi dell’anno, si intitola Tutto è possibile e a firmarlo è Geolier, in assoluto uno dei più affascinanti fenomeni musicali italiani di questa prima fetta di nuovo millennio. Di Tutto è possibile fino ad oggi abbiamo potuto ascoltare solo due brani, i due singoli che lo hanno anticipato, Fotografia e 081, in fondo, due canzoni d’amore, una per la sua fidanzata, l’altro per la sua città, Napoli, dove Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, annata 2000, ha sempre tenuto fisicamente e concettualmente i piedi ben saldi. Eppure possiamo serenamente dire che si tratta di un titolo azzeccato, perché la storia di Geolier dimostra che effettivamente tutto è possibile. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
#RadioArberesheNews: Geolier, torna con il nuovo singolo 081 Dopo aver dominato le classifiche con Fotografia, brano interamente in napoletano che ha conquistato il primo posto su Spotify, Apple Music e YouTube, Geolier annuncia una nuova traccia: il si - facebook.com Vai su Facebook
Geolier è tornato: l'annuncio del nuovo album - A più di un anno da "Dio lo sa", e dopo un 2025 sempre tra i primi posti in classifica, il rapper annuncia oggi l'arrivo di " Tutto è possibile ", il suo quarto album. Si legge su rockol.it