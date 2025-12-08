Geolier annuncia Tutto è possibile il suo nuovo attesissimo album

8 dic 2025

Il 2026 si aprirà con la pubblicazione di uno degli album più attesi dell’anno, si intitola Tutto è possibile e a firmarlo è Geolier, in assoluto uno dei più affascinanti fenomeni musicali italiani di questa prima fetta di nuovo millennio. Di Tutto è possibile fino ad oggi abbiamo potuto ascoltare solo due brani, i due singoli che lo hanno anticipato, Fotografia e 081, in fondo, due canzoni d’amore, una per la sua fidanzata, l’altro per la sua città, Napoli, dove Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, annata 2000, ha sempre tenuto fisicamente e concettualmente i piedi ben saldi. Eppure possiamo serenamente dire che si tratta di un titolo azzeccato, perché la storia di Geolier dimostra che effettivamente tutto è possibile. 🔗 Leggi su Open.online

