Geolier annuncia il suo quarto disco dal titolo Tutto è possibile, uno dei progetti più attesi del 2026. Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco: Tutto è possibile (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio. Un album che si presenta già come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana negli ultimi anni. Numeri, impatto culturale e dominio delle classifiche convergono in un’unica direzione: quella di un artista che continua a ridisegnare gli standard della musica italiana. Tutto lascia intuire che questo progetto sarà destinato a entrare nella storia, non solo per la forza di chi lo firma, ma per l’energia con cui Geolier trasforma ogni uscita in un evento nazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Geolier annuncia il nuovo album Tutto è possibile, la copertina

