A Garlasco, nuovi sviluppi nelle indagini sui Poggi: secondo quanto riferito, Chiara avrebbe trovato film porno sul computer di Stasi. Anche i legali dei Poggi hanno condotto analisi indipendenti rispetto alla procura e ai difensori degli indagati, contribuendo a chiarire alcuni aspetti del caso. La vicenda, ancora aperta, prosegue con approfondimenti che potrebbero influenzare l'orientamento delle indagini.

Anche i legali dei Poggi hanno svolto in autonomia rispetto alla procura e ai difensori degli indagati, le loro indagini sul delitto Garlasco. E le conclusioni a cui sono arrivati confermerebbero il movente di Alberto Stasi, il fidanzato dell'epoca condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco. "Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto, sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, nuova analisi dei Poggi: "Chiara trovò dei film porno sul pc di Stasi"

Leggi anche: Delitto di Garlasco, “file porno su pc Stasi”: nuova analisi dei Poggi

Leggi anche: Delitto Garlasco, “file porno su pc Stasi”: nuova analisi dei Poggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: «Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé»; Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a Stasi; Garlasco, la revisione del processo ad Alberto Stasi sempre più vicina: le nuove analisi sugli oggetti di Chiara; Garlasco, la nuova ricostruzione dei consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina.

Garlasco, nuova analisi dei Poggi: "Chiara trovò dei film porno sul pc di Stasi" - Anche i legali dei Poggi hanno svolto le loro indagini sul delitto, e le conclusioni a cui sono arrivati confermerebbero il movente di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio del 2007 ... ilgiornale.it