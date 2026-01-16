Garlasco nuova analisi dei Poggi | Chiara trovò dei film porno sul pc di Stasi
A Garlasco, nuovi sviluppi nelle indagini sui Poggi: secondo quanto riferito, Chiara avrebbe trovato film porno sul computer di Stasi. Anche i legali dei Poggi hanno condotto analisi indipendenti rispetto alla procura e ai difensori degli indagati, contribuendo a chiarire alcuni aspetti del caso. La vicenda, ancora aperta, prosegue con approfondimenti che potrebbero influenzare l'orientamento delle indagini.
Anche i legali dei Poggi hanno svolto in autonomia rispetto alla procura e ai difensori degli indagati, le loro indagini sul delitto Garlasco. E le conclusioni a cui sono arrivati confermerebbero il movente di Alberto Stasi, il fidanzato dell'epoca condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007 a Garlasco. "Abbiamo ritenuto di fare chiarezza anche sulle false notizie diffuse in questi mesi sollecitando un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Stasi in cui erano stati catalogati, per genere, i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto, sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
