Delitto Garlasco file porno su pc Stasi | nuova analisi dei Poggi

Nuove analisi dei Poggi rivelano che, la sera precedente il delitto di Chiara Poggi, la vittima avrebbe acceduto alla cartella del computer di Stasi contenente diversi file pornografici. Questa scoperta apre ulteriori approfondimenti sulla possibile connessione tra l’accesso ai file e gli eventi che hanno portato alla tragica morte di Chiara, offrendo nuovi spunti alle indagini in corso.

La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi avrebbe "fatto accesso proprio alla cartella del PC di Stasi in cui erano stati catalogati – per genere – i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto. Lo sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, sulla base di un nuovo "approfondimento informatico" che hanno sollecitato per "fare chiarezza sulle false notizie diffuse in questi mesi". I difensori di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi sostengono che "questo dato potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio" come "già successo per l'Estathè rinvenuto sulla scena del delitto e risultato a sua volta riferibile ad Alberto Stasi" qualora "la Procura di Pavia lo riterrà opportuno", fanno sapere in una nota.

