Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova analisi dei Poggi, in particolare riguardo a un approfondimento sul computer di Stasi. La sera precedente il delitto, Chiara Poggi avrebbe accesso alla cartella contenente vari file pornografici già individuati in passato. Questa rinnovata analisi contribuisce a chiarire alcuni aspetti della vicenda, fornendo elementi utili per la ricostruzione dei fatti e l’indagine in corso.

La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi avrebbe “fatto accesso proprio alla cartella del PC di Stasi in cui erano stati catalogati – per genere – i numerosi file pornografici già esaminati all’epoca” del delitto. Lo sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, sulla base di un nuovo “approfondimento informatico” che hanno sollecitato per “fare chiarezza sulle false notizie diffuse in questi mesi”. I difensori di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi sostengono che “questo dato potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio” come “già successo per l’Estathè rinvenuto sulla scena del delitto e risultato a sua volta riferibile ad Alberto Stasi” qualora “la Procura di Pavia lo riterrà opportuno”, fanno sapere in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, “file porno su pc Stasi”: nuova analisi dei Poggi

Leggi anche: Delitto Garlasco, “file porno su pc Stasi”: nuova analisi dei Poggi

Leggi anche: Caso Garlasco: legali Poggi, 'nuove analisi confermano che trovò file porno su pc Alberto' (2)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Garlasco, i cinque minuti ‘bui’ di Chiara Poggi al pc non bastano: l’incognita movente e il ruolo di Andrea Sempio; Chiara Poggi ha bloccato con la password una cartella di video con Stasi: i pm cercano il movente sul pc; Delitto di Garlasco, il video di Sempio fu l’ultima cosa che vide Chiara Poggi sul pc prima di essere uccisa; Verissimo: Il delitto di Garlasco: chi è davvero Andrea Sempio? Video.

Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - msn.com