L'inchiesta sul Garante della Privacy coinvolge tutti i suoi membri, tra cui il presidente Pasquale Stanzione e i membri Scorza, Ghiglia e Cerrina Feroni, accusati di peculato e corruzione. Tra le vicende emerse, si segnalano l’uso di auto blu per incontri con Arianna Meloni e sconti sui voli. Questa situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle istituzioni di controllo.

Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell’inchiesta sul Garante Privacy - il presidente Pasquale Stanzione e i membri del collegio Scorza, Ghiglia e Cerrina Feroni - fanpage.it