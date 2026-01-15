Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli | le carte dell'inchiesta sul Garante Privacy
L'inchiesta sul Garante della Privacy coinvolge tutti i suoi membri, tra cui il presidente Pasquale Stanzione e i membri Scorza, Ghiglia e Cerrina Feroni, accusati di peculato e corruzione. Tra le vicende emerse, si segnalano l’uso di auto blu per incontri con Arianna Meloni e sconti sui voli. Questa situazione solleva questioni sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza delle istituzioni di controllo.
Tutti i componenti del Garante della Privacy - il presidente Pasquale Stanzione e i membri del collegio Scorza, Ghiglia e Cerrina Feroni - sono indagati per peculato e corruzione. Dalle carte della Procura emergono sospetti di conflitti di interesse e il presunto uso "illecito" di benefit come l'auto di servizio - usata anche da Ghiglia per andare nella sede di FdI - e le carte di credito personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Caso Report, Garante della Privacy conferma: “Ero nella sede Fdi, ma per incontrare Bocchino. Arianna Meloni? L’ho incrociata”
Leggi anche: Sigfrido Ranucci sul caso Garante privacy: «Arianna Meloni ci attacca? Non ha ancora detto nulla sugli incontri con Ghiglia» – Video
Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell’inchiesta sul Garante Privacy - il presidente Pasquale Stanzione e i membri del collegio Scorza, Ghiglia e Cerrina Feroni - fanpage.it
L’uomo è accusato di sequestro di persona e maltrattamenti. La donna incinta di otto mesi era stata rinchiusa nel bagagliaio dell’auto pur di impedirle di incontrare il padre. Emerso un quadro di "gelosia patologica" facebook
Si accorda per un incontro sessuale, ma finisce derubato in auto al Quarticciolo ift.tt/xEsf40F x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.